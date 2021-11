Yves Vanderhaeghe impressionné par Genk, "l'une des trois meilleures équipes du pays"

Le Cercle de Bruges se déplace ce dimanche à Genk et Yves Vanderhaeghe est un fan du jeu limbourgeois.

Yves Vanderhaeghe a bien regardé le match entre Genk et West Ham. "Ce ne sera pas facile contre Genk, quand on voit les matchs qu'ils ont réalisé ces derniers temps, notamment contre West Ham qui était un temps troisième de Premier League", déclare le coach du Cercle de Bruges. "Genk a d'énormes qualités et footballistiquement, c'est l'une des trois meilleures équipes de Belgique. Ca me surprend qu'ils aient des difficultés à enchaîner les victoires".

Vanderhaeghe tente de chercher les explications avant le déplacement du Cercle à Genk ce dimanche : "Défensivement, ils concèdent peut-être trop d'occasions. Mais en possession, ils sont dominants. Ils ont une maîtrise, une vision du jeu. Mais demain, nous devrons saisir nos opportunités, sans oublier de jouer au football nous-mêmes".