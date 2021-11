Le président de l'Union parle du projet de stade : "Nous sommes ici pour du long terme"

Tony Bloom est le nom le plus connu de la direction unioniste, mais le propriétaire de Brighton n'est pas seul : Alex Muzio, président du club, s'est exprimé dans Het Laatste Nieuws.

Muzio a notamment évoqué un projet épineux : la construction d'un nouveau stade. "C'est compliqué en Belgique. Nous connaissons les défis - il y a peu d'espace disponible", souligne le président unioniste dans Het Laatste Nieuws. "Nous avons des projets, des ambitions et nous voulons les réaliser. Mais les autres parties doivent montrer la même envie".

L'Union Saint-Gilloise pourrait donc quitter dans les années à venir son cher Parc Duden. "Mais le Stade Joseph Marien restera le coeur de ce club. Les Espoirs et l'équipe féminine y joueront toujours. Et le nouveau stade doit être accessible aux supporters, il faut donc que ce soit dans le centre ou proche", reconnaît Alex Muzio, qui rassure ensuite concernant son implication : "Nous n'avons aucune envie de vendre le club. J'ai 37 ans et je veux être encore là à 77 ans. C'est ma vie. Nous sommes ici pour du long terme. Il n'y a pas de "plan de sortie" du club".