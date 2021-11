Lois Openda, maître atout des Espoirs belges

En forme avec son club, en pleine bourre avec l'équipe nationale: Lois Openda réalise un début de saison canon et il aura une nouvelle occasion de le démontrer, vendredi soir, sur la pelouse du King Power Stadium de Louvain.

S'il espérait peut-être profiter des absences de Michy Batshuayi et Romelu Lukaku pour gratter une première sélection avec les Diables Rouges, Lois Openda sera très précieux pour les Diablotins cette semaine.

Une semaine qui s'annonce capitale, comme il l'a confirmé, dans une vidéo diffusée par la Fédération cette semaine. "C'est une semaine très importante, parce que je pense que si on peut gagner les deux matchs, on aura de grandes chances de se qualifier pour l'Euro", explique-t-il. Au programme, la Turquie vendredi soir, avant un déplacement jamais évident en Écosse.

Un double rendez-vous que les protégés de Jacky Mathijssen abordent sereinement, grâce au 12 sur 12 concocté lors des quatre premières journées de ces éliminatoires pour l'Euro 2023. Un carton plein auquel a grandement contribué l'attaquant de Vitesse.

"C'est mon job de marquer des buts"

Buteur à six reprises avec son club depuis le coup d'envoi de la saison, l'attaquant prêté par Bruges a planté cinq roses en quatre matchs avec les Diablotins. "Si je suis en feu? On peut dire ça, oui, mais c'est mon job de marquer des buts. J'essaye d'être performant à chaque match et de marquer le plus possible", précise-t-il.

Pour Lois Openda d'ailleurs, ses belles statistiques, il les doit aussi au collectif de Jacky Mathijssen. "L'équipe est très importante, on a un vrai groupe soudé, c'est notre force." Un collectif qui rêve d'effacer la déception vécue par la génération précédente, à laquelle appartenait déjà Lois Openda, qui avait vu la qualification pour l'Euro 2021 lui échapper au dernier moment.

L'objectif est clair: aller chercher un ticket pour le prochain tournoi continental, qui aura lieu en Roumanie et en Géorgie en 2023. Et un bon résultat vendredi soir pourrait rapprocher les U21 belges de leur mission. Avec à nouveau le nom de Lois Openda au tableau d'affichage?