Loïs Openda a cru aux Diables : "Peut-être que je serai le prochain ..."

Malgré les absences, Loïs Openda n'est pas Diable Rouge : l'attaquant de Vitesse Arnhem, en grande forme, n'a été repris qu'avec les U21.

Interrogé par Het Laatste Nieuws, Loïs Openda (21 ans) n'a pas caché avoir cru à une sélection au vu des absences de Romelu Lukaku et Michy Batshuayi en pointe. "Bien sûr, j'y ai cru. Mais je ne peux pas dire que j'étais déçu, il y avait encore des joueurs comme Origi ou Benteke", relativise l'attaquant de Vitesse Arnhem, auteur de cinq buts cette saison en Eredivisie.

"Et l'équipe Espoirs a besoin de moi pour aller à l'Euro, c'est aussi pour ça que je suis moins déçu.Si on gagne deux fois, face à l'Ecosse et la Turquie, on est à peu près qualifiés", souligne Openda. "Je marque à chaque match, oui, c'est mon boulot et je suis aidé par cette équipe fantastique. Je n'ai pas de pression, si ce n'est de la pression positive !".