Sambi Lokonga est devenu titulaire à Arsenal: "Cela a été plus vite que prévu"

Albert Sambo Lokonga a jusqu'ici bien digéré son transfert d'Anderlecht à Arsenal.

Cet été, Albert Sambi Lokonga a passé un cap entre la Pro League et la Premier League. Il a en effet quitté le Sporting d'Anderlecht pour rejoindre Arsenal. Depuis le début de saison, il y est régulièrement titulaire et s'impose donc chez les Gunners. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne s'y attendait pas:

"Oui, ça a peut-être été plus vite que prévu, mais j’étais bien préparé, footballistiquement, physiquement, et mentalement. Je ne veux pas dire que j’avais les qualités requises mais apparemment elles conviennent au Coach ? Je me bats pour ma place, je fais mes matchs, et j’ai du temps de jeu. Je suis super heureux. J’ai fait le bon choix, mais je le savais", a déclaré Sambi Lokonga au micro de la RTBF. "J’ai déjà bien progressé : le travail défensif, la rigueur dans mon jeu, et la régularité. Pour les assists et les buts, on verra plus tard, ce n’est pas ce qu’on me demande".

Jusqu'ici, ce transfert est une réussite et en plus Arsenal joue le top 4 cette saison.