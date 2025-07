Le Real Madrid fait une exception à sa politique... pour Thibaut Courtois

Thibaut Courtois va prolonger avec le Real Madrid. D'après le journaliste Fabrizio Romano, un accord a été trouvé entre le club madrilène et le Diable Rouge pour une prolongation de contrat jusqu'à l'été 2027. Une exception pour le club espagnol.

Thibaut Courtois, initialement lié au Real Madrid jusqu’en 2026, a prolongé son contrat d’une saison supplémentaire. Une décision notable, puisque le club madrilène déroge ainsi à sa politique habituelle en matière de renouvellement.

Depuis dix ans, le club applique en effet la règle de ne proposer que des contrats d’un an aux joueurs de plus de 30 ans. Courtois, qui en a désormais 32, bénéficie pourtant d’un engagement plus long. Cela témoigne de la grande confiance que le Real continue de placer en son gardien numéro un.

Depuis son arrivée en 2018, Courtois est devenu un pilier incontournable du club. Grâce à ses réflexes phénoménaux, son placement et son calme, il a joué un rôle crucial dans les succès du Real, notamment en Liga et en Ligue des Champions. La finale contre Liverpool en 2022 reste gravée dans les mémoires comme l’une de ses plus grandes performances.

Avec cette prolongation, le Real Madrid montre qu’il mise encore pleinement sur Courtois. La concurrence avec Andriy Lunin semble tranchée en faveur du gardien belge expérimenté, même si l’entraîneur Xabi Alonso voudra garder les deux portiers sous pression.

Courtois a récemment déclaré qu’il se sentait chez lui au Real Madrid et espérait y terminer sa carrière. "C’est un honneur de porter ce maillot", a-t-il confié. "Mon rêve est de finir ici." Ce nouveau contrat rapproche encore un peu plus ce rêve de la réalité.