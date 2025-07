Une bonne nouvelle pour Arnaud Bodart ? Lucas Chevalier s'apprête à rejoindre le PSG

Lucas Chevalier devrait devenir prochainement le nouveau gardien numéro un du PSG. Le dossier avance positivement.

Le coéquipier d'Arnaud Bodart au LOSC, Lucas Chevalier, semble bel et bien se diriger vers un départ au PSG. Alors qu'un accord personnel entre le joueur et le PSG avait été trouvé, un accord verbal entre le LOSC et le club parisien serait désormais également à l'ordre du jour selon Foot Mercato.

L'équipe de la capitale française s'est alignée sur les exigences des dirigeants lillois. La visite médicale devrait avoir lieu cette semaine selon le journaliste sportif belge Sacha Tavolieri.

Actuellement sous contrat avec les Dogues jusqu'au 30 juin 2027, Lucas Chevalier est estimé à 30 millions d'euros selon Transfermarkt. C'est cependant bien pour un montant de 40 millions d'euros qu'il pourrait partir, soit 10 millions de plus.

Gianluigi Donnarumma devrait rapidement partir en raison de l’arrivée du Français. L'Italien serait pisté par Galatasaray, Chelsea, Manchester United et en Arabie saoudite.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, il devrait également apporter une belle somme au PSG. Le portier est estimé à 40 millions d'euros.



Avec le départ de Lucas Chevalier, Arnaud Bodart deviendrait temporairement le gardien numéro un du club lillois. Un remplaçant est cependant recherché par l’équipe française. Guillaume Restes pourrait débarquer dans le nord de la France.