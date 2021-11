André Onana de retour en match officiel après 9 mois de suspension pour dopage

Le portier débute entre les perches du Cameroun après neuf mois de suspension pour dopage.

André Onana est le gardien titulaire chez les Lions Indomptables qui affrontent le Malawi en qualifications pour le Mondial 2022.

Le portier de l'Ajax avait été contrôlé positif au furosemide lors d'un contrôle antidopage en octobre dernier. Il a joué son dernier match pour l'Ajax le 31 janvier. Il a ensuite reçu une suspension d'un an, qui a été réduite à neuf mois en appel.

Hier, l'entraîneur de l'Ajax a qualifié Onana de "potentiellement l'un des cinq meilleurs gardiens du monde" : "Je pense que si vous avez des ambitions de haut niveau, vous devez avoir la meilleure sélection à votre disposition. Et dès qu'un maillon important comme Maarten Stekelenburg est absent et que vous avez un Onana dans votre noyau, vous devez l'utiliser. Onana a des qualités indiscutables et le potentiel pour jouer dans le top 5 européen. Je pense qu'il l'a montré très souvent à l'Ajax", a expliqué Erik ten Hag à ESPN.

Le Cameroun est actuellement deuxième du groupe B des éliminatoires de la Coupe du monde, à un point de la Côte d'Ivoire après quatre matchs, et rencontre le Malawi. Le Cameroun aura besoin d'un grand Onana pour arracher la première place du groupe, qualificative pour les barrages.