Un club de Championship charmé par le travail de Wouter Vrancken

Ses bons résultats ne sont pas passés inaperçus.

Le club de Barnsley FC, qui est dans la zone rouge de Championship, s'est séparé de Markus Schopp début novembre.

Het Laatste Nieuws révèle que le club a vu en Wouter Vrancken une belle option pour succéder à l'Autrichien.

Barnsley aurait alors pris contact avec Malines, mais se serait rapidement heurté au "non" du club. Aucune négociation n'aurait eu lieu. Les Anglais espèrent trouver un nouvel entraîneur dès que possible et n'auraient peut-être pas encore abandonné la piste Vrancken..

Barnsley est aux mains de Pacific Media Group (PMG), également actionnaire majoritaire du KV Ostende. Le média explique que le groupe était au premières loges pour suivre ses performance avec Malines, et aurait été charmé par ses méthodes de travail.

Wouter Vrancken est à la tête du Kavé depuis l'été 2018. Il a mené le club au titre en D1B, à des victoires en coupe et à deux sixièmes places en D1A. Malines est actuellement quatrième de JPL.