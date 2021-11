Afrique : le Ghana élimine l'Afrique du Sud d'Hugo Broos sur un penalty litigieux

Un but d'André Ayew a suffi à offrir au Ghana un ticket pour les barrages africains du Mondial 2022. Un but inscrit sur penalty et plutôt litigieux !

Le Ghana recevait l'Afrique du Sud de Hugo Broos et n'avait pas le choix : il fallait pas l'emporter pour décrocher le ticket pour les barrages africains du Mondial 2022. Un but sur penalty signé André Ayew aura suffi, frustrant ainsi Percy Tau (titulaire) et ses équipiers, qui n'iront donc pas au Qatar. Le penalty est plutôt léger et fera vraiment jaser ...

Le Sénégal, de son côté, était déjà assuré de son billet pour les barrages mais ne s'est pas laissé aller à domicile face au Congo-Brazzaville, l'emportant 2 buts à 0 avec notamment Krépin Diatta (ex-Bruges) dans le onze. Abdoulaye Seck (Antwerp) est monté au jeu.

Madagascar, qui ne pouvait plus décrocher de ticket pour le Mondial, affrontait la Tanzanie et a partagé l'enjeu, avec Marco Ilaimaharitra et Loïc Lapoussin dans le onze de base (1-1).