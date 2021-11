Francesco Totti prend la défense de José Mourinho

La légende de la Roma a pris la défense du Special One après un mois compliqué.

Depuis la dernière trêve internationale, la Roma ne s'est imposée qu'à une seule reprise, contre deux partages et quatre défaite, dont la gifle face à Bodo/Glimt en Conférence League.

Au micro de Sky Sport Italia, la légende de la Roma Francesco Totti a pris la défense de José Mourinho: "Si nous sommes ici à critiquer Mourinho aussi, en disant qu'il est le problème de la Roma, je pense que nous avons tout faux. Il a gagné plus que tout les entraîneurs de Serie A réunis, donc nous devons continuer à nous concentrer sur lui car c'est un motivateur et il sait comment gérer le groupe et ce qu'il faut faire. Je parie sur lui et je pense que le club et les fans devraient le soutenir aussi."

Dimanche prochain, la Roma se déplacera au Genoa pour tenter de renouer avec le succès.