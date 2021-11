Mondial : l'Espagne bat la Suède et ira au Qatar

La Suède n'avait qu'à tenir le score face à la Suède et a fait mieux que ça, l'emportant pour décrocher sa qualification pour le Qatar.

Il aurait fallu une victoire suédoise à Séville pour envoyer l'Espagne en barrages : la Suède, battue en Géorgie alors que la Roja l'emportait en Grèce, n'avait en effet pas pu garder son avance pour cette dernière rencontre de qualifications. Avec l'Anderlechtois Kristoffer Olsson, titulaire, la Suède n'est pas parvenue à créer suffisamment de danger.

Devant la possession massive de l'Espagne (plus de 70%), la Suède finira par s'incliner en toute fin de match, alors qu'elle devait l'emporter pour décrocher son ticket en vue du Mondial : un but d'Alvaro Morata à la 86 envoie la Roja au Qatar, et la Suède devra elle passer par les barrages, comme le Portugal battu par la Serbie. L'attaquant de la Juventus n'a qu'à pousser au fond un ballon renvoyé par la latte sur une lourde frappe de Dani Olmo.