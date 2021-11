Messi rassure le PSG: "Je vais accélérer"

Depuis son arrivée dans la capitale française, Lionel Messi a déjà eu quelques petits pépins pysiques.

Lionel Messi (34 ans, 8 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) va mieux. En raison d'une gêne aux ischios-jambiers et d’une lésion au genou gauche, "La Pulga" n'avait pas pris part aux deux derniers matchs du Paris Saint-Germain, mais après avoir joué un quart d'heure contre l'Uruguay (1-0) avec l'Argentine, elle a disputé l'intégralité du choc face au Brésil (0-0) mercredi. Avec un message rassurant au coup de sifflet final.

"Je vais bien. Sinon, je n'aurais pas joué. Ça faisait longtemps que j’étais arrêté et ce n’est pas facile de jouer un match avec autant de rythme et d'intensité que celui-ci, a reconnu l'Argentin. Heureusement, je vais bien et je sais que, petit à petit, je vais accélérer et retrouver le rythme. J'espère pouvoir bien finir l'année. On sait que c'est toujours difficile de jouer contre le Brésil. C'était un match très dur à jouer, mais l'important est de continuer à avancer."

Avec ce match nul, couplé à la victoire de l'Equateur face au Chili (2-0), l'Albiceleste a officiellement validé son ticket pour le prochain Mondial au Qatar.