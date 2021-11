Les perdants de Cardiff

Les Diables n'avaient rien à gagner sur la pelouse de Cardiff, pourtant certains ont perdu un peu de crédit... voir le peu qu'il leur restait.

Depuis la victoire des Diables contre l'Estonie, le ticket pour la Coupe du Monde au Qatar était validé.. Du coup, le déplacement au Pays de Galles était plus une visite de courtoisie qu'autre chose. Mais malgré cela, certains n'ont pas marqué des points lors de ce duel.

Le premier, c'est Divock Origi. Depuis plusieurs mois, il ne fait plus partie du groupe de Roberto Martinez et ce mardi il avait une chance en or de se montrer. On ne va pas se mentir, c'est manqué. Sa situation à Liverpool y est certainement pour beaucoup. Avec seulement 273 minutes de temps de jeu, il manque de tout: de rythme, de condition physique et même de confiance en lui. Il est passé au travers à Cardiff et désormais, il est bien clair qu'il est derrière les trois autres attaquants habituels que sont Lukaku, Batshuayi et Benteke. Il devient urgent pour Origi de trouver une solution avec Liverpool et de rejoindre un club qui lui donnera du temps de jeu.

Ensuite, Boyata est aussi dans le même cas. Son nom a beaucoup été cité ce samedi, mais pas pour les bonnes choses. S'il y a eu sa blessure à la tête, on retiendra surtout sa glissade façon Steven Gerrard en première période, sa mauvaise relance sur le but égalisateur et ses approximations défensives, voir ses duels perdus avec Moore. Quand on sait que désormais il y a de la concurrence dans le secteur défensif avec Castagne, Theate, Vanheusden, le défenseur du Hertha Berlin n'a pas marqué des points.

Le vrai problème pour ces joueurs, au-delà du nombre de gars attendant dans l'ombre de prendre leur place, c'est que les Diables ne joueront plus avant le mois de mars. Ils vont donc rester sur une mauvaise impression dans l'esprit de tout le monde. Ce sera à eux de cravacher en club pour montrer que tout cela n'était qu'un accident.