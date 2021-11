OFFICIEL: Giovanni van Bronckhorst succède à Steven Gerrard

Steven Gerrard parti à Aston Villa, les Rangers ont décidé de confier leur destinée à un ancien de la maison. Giovanni van Bronckhorst reprend du service un peu moins d'un an après la fin de son aventure en Chine.

Ancien international néerlandais, Giovanni van Bronchorst, aujourd'hui âgé de 46 ans, avait entamé sa carrière de coach, avec succès, à Feyenoord. En quatre ans sur le banc du club de Rotterdam, il a remporté deux coupes, une supercoupe et un titre de champion des Pays-Bas.

Il est ensuite resté un peu moins d'un an sur le banc du Guangzhou FC avant de débarquer chez les Rangers, où il était passé trois ans en tant que joueur (1998-2001).

