Dries Mertens : "Nous pouvons rêver du Scudetto"

Les Napolitains partagent actuellement la tête de la Serie A avec l'AC Milan. En plus des ambitions sportives de son club, Mertens a évoqué son avenir.

Naples et Dries Mertens sont bien embarqués depuis la reprise en Serie A. Les Napolitains trônent en tête du championnat en compagnie de l'AC Milan avec 32 unités. De quoi penser au titre ? "Nous pouvons rêver du Scudetto. Cette année, le club a acheté des joueurs qui ont élevé le niveau. Dans certaines rencontres, nous allons avoir besoin de chance nous espérons pouvoir faire la fête à Naples à l'issue de la saison", a-t-il déclaré à Tuttosport.

L'attaquant a également évoqué son avenir et il se voit bien rester longtemps dans la Botte : "Tout le monde sait combien j'aime Naples. Mon fils naîtra ici. C'est fantastique de pouvoir se réveiller avec la mer en face de soi. Pour ma part, j'espère pouvoir revenir le plus tard possible en Belgique."