Après un 6/6 inaugural contre la Moldavie et Israël, la Norvège n'a fait qu'une bouchée de l'Italie lors de sa troisième rencontre de qualification pour la Coupe du monde 2026.

À Oslo, les Italiens n'ont pas vu le jour, puisque le score était déjà de 3-0 à la mi-temps après les buts d'Alexander Sørloth (ex-Gand), Antonio Nusa (ex-Bruges) et Erling Haaland.

Si l'attaquant de Manchester City a dribblé Donnarumma avant de marquer dans le but vide, c'est bien à l'ancien ailier du Club de Bruges qu'il faut attribuer le but de la soirée.

Antonio Nusa est passé entre deux défenseurs, qui se sont taclés sans le toucher. Il a ensuite déclenché une frappe qui n'a laissé aucune chance au portier du PSG.

Auteur de cinq buts et sept passes décisives avec le RB Leipzig, Antonio Nusa, vendu par le Club de Bruges pour 21 millions d'euros, ne cesse de confirmer son potentiel à seulement 20 ans.

