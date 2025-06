Formé au RWDM, une légende de Pro League monte au créneau contre les décisions de Textor

Le RWDM, c'est fini. Le club porte désormais le nom de Daring Bruxelles et adopte aussi un nouveau logo.

Les supporters du RWDM sont très en colère à cause du nouveau nom et du nouveau logo du club. Ils ne cachent pas leur mécontentement. "Le président John Textor, c’est le Trump du football. Ce n’est pas un président qui connaît le foot, pour lui tout tourne autour de l’argent", a confié un supporter à Sporza.

"On est le 6 juin et on n’a toujours pas d’entraîneur, pas de nouveaux joueurs. On n’a rien et pourtant ils débarquent avec un soi-disant nouveau projet qu’on n’a jamais demandé. Ils prétendent travailler dessus depuis des années… j’ai du mal à y croire."

"Comparer l’ancien logo au nouveau, c’est ridicule. Au lieu de chercher des joueurs sur le marché des transferts, ils ont passé leur temps à dessiner un logo. Ils sont payés pour ça ? Le club est à Molenbeek et doit le rester. Brussels n’a rien à faire dans notre nom."

L’un des plus beaux logos de Belgique

Franky Van Der Elst comprend la réaction. "Si tout ça se fait sans consulter personne, c’est logique que ça choque. Ce logo était magnifique, un des rares encore reconnaissables en Belgique. On ne devrait pas y toucher", a-t-il déclaré dans Het Nieuwsblad.

Changer de nom et de logo ne résoudra pas les vrais problèmes du club, ni n’attirera plus de sponsors. "Textor ferait mieux d’investir sérieusement, au lieu d’envoyer ici des joueurs de troisième zone venus de Botafogo ou Lyon. Il devrait laisser les gens du club faire leur travail."