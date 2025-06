Dries Mertens reçoit une grande distinction à Naples : voici de quoi il s'agit !

Dries Mertens a été officiellement nommé citoyen d'honneur de la ville italienne de Naples ce vendredi. Il a longtemps porté les couleurs du Napoli sans jamais décrocher le titre tant convoité. Pourtant, les Napolitains restent fous de Mertens et de sa famille.

Dries Mertens et Naples ont pris des chemins différents il y a trois ans. Le Diable Rouge a rejoint Galatasaray en Turquie. Mais à Naples, on n’a jamais oublié leur ancien chouchou. Mertens est désormais officiellement citoyen d’honneur de la ville depuis ce vendredi.

Mertens avait débarqué dans la cité du Sud de l’Italie à l’été 2013, en provenance du PSV Eindhoven. Lors de ses premières saisons, il était surtout utilisé comme joker, un rôle qu’il a également souvent tenu avec les Diables Rouges. Un joker buteur, un profil très recherché par les grandes équipes.

Peu à peu, Mertens a continué à se développer. Dans la seconde moitié de sa carrière italienne, il s’est même reconverti en véritable attaquant de pointe. Ce fut le début d’une période exceptionnelle. Lors de la saison 2016-2017, le Louvaniste inscrivait pas moins de 34 buts toutes compétitions confondues, dont 28 en Serie A.

Son petit cœur formé avec les mains après chaque but, en direction de sa compagne Kat Kerkhofs, est devenu sa célébration signature. Au point que lorsqu’il l’oubliait, la presse italienne spéculait immédiatement sur une éventuelle rupture. Ont suivi plusieurs saisons de buts somptueux et de célébrations marquantes. Le titre de champion lui a cependant échappé. Il a terminé son passage avec deux Coupes d’Italie et une Supercoupe. Ironie du sort, Naples a remporté le Scudetto la saison suivant son départ. Dommage qu’il n’ait pas pu vivre ce moment de l’intérieur.

Papa pour la première fois

C’est aussi à Naples que Mertens est devenu père pour la première fois. Le fait qu’il ait prénommé son fils "Ciro", le surnom que lui avaient donné les Napolitains, n’a fait que renforcer cet amour mutuel. Au final, Mertens a quitté le club avec 148 buts au compteur, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l’histoire du Napoli.

Et aujourd’hui, trois ans plus tard, la ville continue de l’aimer profondément. Un amour réciproque. Kat Kerkhofs est enceinte d’une petite fille, et le couple souhaite plus que tout qu’elle naisse à Naples. Comme quoi, un transfert réalisé il y a treize ans a bouleversé la vie d’un couple de Louvain… et d’une ville de plusieurs millions d’habitants.