Il y a eu une surprise encore plus grande que le match nul des Diables Rouges, un joueur est cash : "C'est inacceptable"

Plus surprenant encore que le nul des Diables Rouges : l'Italie a lourdement chuté face à la Norvège. Le gardien Gianluigi Donnarumma n'a pas mâché ses mots après le match !

Ce fut une énorme surprise de voir les Diables Rouges concéder le nul face à la Macédoine du Nord. Mais un autre résultat a encore davantage fait tomber les mâchoires.

L’Italie s’est lourdement inclinée 3-0 face à la Norvège lors de son match de qualification pour la Coupe du Monde. Après un quart d’heure, Sorloth (ex-La Gantoise) ouvrait déjà le score. Et la situation n’a fait qu’empirer pour les Italiens.

Antonio Nusa a inscrit un bijou et Erling Haaland a scellé le score juste avant la mi-temps en inscrivant le troisième but. L’Italie ne s’est pas qualifiée pour les deux dernières Coupes du Monde, et terminer première de son groupe semble désormais très compliqué.

Le gardien Gianluigi Donnarumma n’a pas mâché ses mots : "Cette défaite est inacceptable", a-t-il commencé. "Je ne peux pas expliquer ce qui s’est passé."

"Nos supporters ne méritaient pas ça. La seule raison pour laquelle je suis ici, c’est par respect pour les médias. Mais maintenant, il va falloir se regarder longuement dans le miroir", a conclu le portier du PSG, récent vainqueur de la Ligue des Champions.