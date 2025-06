"Garcia va leur devoir une sacrée explication !" : Philippe Albert catégorique après Macédoine du Nord - Belgique

Entre incompréhension et déception, Philippe Albert n'a pas mâché ses mots après le nul des Diables Rouges à Skopje.

Ce vendredi soir, les Diables Rouges ont entamé leur phase de qualifications pour la Coupe du Monde 2026 avec un partage contre la Macédoine du Nord. Les hommes de Rudi Garcia se sont fait rattraper dans les derniers instants suite à un but de classe mondiale signé Ezǵan Alioski (1-1).

Philippe Albert explique être très déçu de la prestation de la Belgique au micro du Soir : "Catastrophique ! Je ne mâche pas mes mots : il n’y a pas grand-chose à tirer, si pas carrément rien du tout, de ce déplacement en Macédoine du Nord. […] Il faut bien convenir que la Belgique s’en sort très bien avec ce point du partage."



Le consultant est déjà inquiet pour le prochain grand tournoi : "Si c’est pour aller au Mondial en jouant comme ça, autant rester à la maison ! On est à un an de l’échéance, presque jour pour jour, et les meilleurs joueurs du pays évoluent au niveau que l’on a vu ce vendredi soir ?"

"Les Macédoniens ont sagement attendu et nous ont mis en difficulté à chaque reconversion ou presque," pointe-t-il. "Je n’en veux pas à Zeno Debast, coupable d’erreurs de placement ou d’appréciation à répétition, mais franchement, Rudi Garcia ne lui rend pas service en le titularisant dans l’axe de la défense, alors qu’il a passé toute sa saison au Sporting Lisbonne au poste de numéro 6."

Le problème de la défense est devenu insoluble depuis le départ à la retraite des quatre arrières historiques

L'ancien Diable Rouge ne comprend pas pourquoi Arthur Theate n'a pas été titularisé à la place de l'ancien Mauve : "Pourquoi ne pas avoir aligné Arthur Theate d’entrée de jeu ? Wout Faes aussi n’a pas montré les gages de sécurité qu’il affichait il y a un an à l’Euro. Le problème de la défense est devenu insoluble depuis le départ à la retraite des quatre arrières historiques : Vincent Kompany, Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen et Jan Vertonghen. Je ne sais pas comment on va se sortir de là."

"Et pour en revenir aux choix du sélectionneur en matière de permutations, le nom des joueurs qui sont descendus en cours de match ne peut évidemment que frapper les esprits. Vous avez vu la tête de Romelu Lukaku, Thomas Meunier et Kevin De Bruyne au coup de sifflet final sur le banc ? Dans l’avion du retour, Garcia va leur devoir une sacrée explication !", conclut-il.