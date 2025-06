"Certains doivent afficher cette confiance, ils ont celle de leur entraîneur" : le message fort de Rudi Garcia à son groupe

Les Diables Rouges ont dû se contenter d'un partage en Macédoine du Nord, hier soir (1-1). Rudi Garcia reconnaît une certaine forme de fébrilité.

Après une défaite et une victoire, voici le premier partage de l'ère Rudi Garcia chez les Diables. Comme les deux autres rencontres, celle-ci lui sera riche en enseignements, notamment sur la gestion de match à 0-1 : "Ce n'est pas qu'on a pas cherché à marquer le deuxième : on l'a fait, sans être assez dangereux. On n'a pas fait un grand match, c'est sûr. Il y a peut-être plusieurs explications à ça comme la chaleur et cette période toujours particulière qu'est la dernière trêve internationale de l'année. Mais quand on mène 0-1 à cinq minutes de la fin, on doit garder cet avantage, même en n'étant pas brillantissimes".

"On savait que cette équipe de Macédoine du Nord jouait sur les erreurs de l'adversaire. On en a fait quelques-unes, pas beaucoup. A cause de certains mauvais choix, d'un peu de fébrilité, à l'image du but encaissé. Ce n'est pas un résultat immérité, ils ont eu aussi ce double poteau, ce but annulé, de manière justifiée mais très limite. Nous aussi, nous avons eu cette occasion avec le poteau de Nicolas Raskin", continue Garcia en conférence de presse.

L'attaque et l'entrejeu pas assez présents pour soulager la défense

Notre problème défensif n'est pas neuf mais continue à nous jouer des tours : "Il faut que nos défenseurs affichent de la confiance, de la sérénité. Dans l'ensemble, ils ont fait un bon match, solide. Le but qu'on encaisse, c'est un but magnifique, mais il ne peut pas arriver, sur un coup franc au milieu de terrain. Ca fait partie des situations où on a donné des munitions à l'adversaire. On sait que défensivement, on peut avoir quelques difficultés. Mais en général, on attaque mieux, on cadre plus, on pose plus de problèmes à l'adversaire. On a été trop dépendants de Jérémy Doku en attaque. On a mis un beau but avec cette combinaison dans l'axe mais on doit faire plus et mieux".

L'entraîneur français doit-il revoir sa copie et passer à une défense à trois ? "Non, je ne pense pas, il n'est pas nécessaire de faire ça. Il faut surtout être plus juste, faire les bons choix. Répondre aux situations de jeu. Il y a eu beaucoup de longs ballons et sur certains, on n'est pas au second ballon, on ne ressortait pas avec notre gardien. Ce n'est pas le jeu d'un adversaire qu'on joue tous les jours. Le Pays de Galles aussi est athlétique mais joue quand même au ballon, ce sera un adversaire différent. Certains doivent afficher cette confiance. Ils ont celle de leur sélectionneur, ils doivent l'avoir eux-mêmes".

Notre sélectionneur a opéré un choix remarqué en deuxième mi-temps, celui de réaliser un triple changement avant même l'heure de jeu : "On sait qu'on traverse une période assez compliquée sur le plan athlétique (avec la fin de saison), on joue dans trois jours, il y a de la qualité sur le banc. Le triple changement a fait du bien pour reprendre un peu de contrôle du match, à être plus solides, notamment au milieu. Les trois joueurs sortis ont bien joué pendant 55 minutes, ce n'est pas le souci".

Thomas Meunier , capitaine du soir, faisait partie des premiers sortis : "Il avait déjà un carton jaune, je ne voulais pas prendre des risques inutiles. Surtout que je n'ai qu'un seul latéral spécifique, c'est important qu'il puisse aussi commencer lundi contre le Pays de Galles". Kevin De Bruyne a également cédé sa place : "C'est le meilleur moyen de l'avoir en forme pour lundi, c'est compliqué de jouer deux fois 90 minutes en trois jours. Ce changement était d'ailleurs même prévu d'avance".