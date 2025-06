Les Diables ont plié et ont fini par rompre : il faudra montrer plus sur la route du rêve américain

Les Diables ont concédé le partage (1-1) en Macédoine du Nord. L'équipe a laissé apparaître une inquiétante fragilité défensive.

Alors qu'un violent orage avait trempé tous les supporters belges et transformé la pelouse en un champ de grêlons, le calme est revenu pour le coup d'envoi, permettant aux Diables d'entamer leur campagne qualificative vers la Coupe du Monde 2026 dans des conditions plus respirables que ces derniers jours.

Un vent de fraîcheur, c'est également ce qu'Alexis Saelemaekers était invité à apporter. Titulaire en équipe nationale pour la première fois depuis 2022, l'ancien Anderlechtois était l'une des principales informations de la composition de Rudi Garcia. Une autre étant la confirmation du trio Raskin - Vanaken - De Bruyne au milieu malgré les retours de Youri Tielemans et Amadou Onana. Enfin, notons que Wout Faes était préféré à Arthur Theate aux côtés de Zeno Debast.

Une bonne première demi-heure

Emmenés par leur capitaine du soir Thomas Meunier, les Diables ont bien commencé, avec plusieurs perforations signées Saelemaekers et Doku sur leur flanc. Malgré le mouvement et les 80% de possession belge dans le premier quart d'heure, il a fallu attendre 20 minutes pour assister à la première occasion pour Nicolas Raskin. Mais le Liégeois, plus prompt au deuxième poteau, voyait sa tête détournée. Dans la foulée, Saelemaekers tentait sa chance à l'entrée du rectangle, le gardien local sauvant le coup en corner.

Défensivement, les Diables n'étaient toutefois pas à l'abri d'une erreur. Après une première frayeur pour Wout Faes, c'est Zeno Debast qui s'y est collé en remettant un long ballon dans les pieds de l'attaquant macédonien, pour une première parade de Matz Sels. Le match n'était pas loin de basculer dans ce deuxième quart d'heure : quelques minutes plus tard, la Macédoine du Nord se créait une double énorme occasion. Mais après la frappe enroulée d'Elmas, c'est la reprise de Bardhi, qui pensait pourtant marquer dans le but vide, qui a été repoussée par le poteau.

La chance avait choisi son camp : quelques secondes plus tard, la Belgique ouvrait le score grâce à Maxim De Cuyper, à la bonne place pour pousser au fond une frappe de Lukaku contrée par la défense (28e, 0-1). Un but tombé au meilleur moment qui logiquement fait redescendre le rythme jusqu'à la mi-temps.

Mais le plus dur était encore loin d'être fait : les locaux ont repris tambour battant...en faisant trembler les filets. Mais la frappe enroulée d'Elmas hors de portée de Sels n'a pas compté. C'est un hors-jeu qui a sauvé les Belges de l'égalisation. Les Diables ont mis beaucoup de temps à rentrer dans leurs seconde mi-temps : dans la foulée, Miovski héritait d'une occasion en or mais plaçait au-dessus (54e).

Le triple changement de Rudi Garcia avant même l'heure de jeu a fait du bien à l'équipe. Notre sélectionneur a pris ses responsabilités en retirant son capitaine ainsi que Kevin De Bruyne. Le sang frais a fait du bien à l'équipe. Les Diables ont moins concédé, passant proche de faire le break à vingt minutes du terme. Mais la reprise de Nicolas Raskin a été repoussée par le poteau et le second ballon de Tielemans capté par le gardien.

Et au moment où nous nous apprêtions à écrire que les dernières frayeurs étaient derrière nous, un ballon a fini par perforer notre axe central à la fin du temps réglementaire, 1-1 dans la liesse générale. Les Diables ont laissé passer une victoire qui leur semblait promise et qui ne tombera pas dans le temps additionnel. La Belgique ne commence donc sa campagne qualificative qu'avec un point au compteur, quatre points derrière notre hôte, qui compte deux matchs de plus. Dans le même temps, le Pays de Galles, notre adversaire de lundi, l'a emporté 3-0 contre le Liechtenstein et compte sept points.