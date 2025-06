Un joueur du Sporting de Charleroi dans le classement des meilleurs joueurs du monde !

La saison est pratiquement terminée partout en Europe, l'occasion parfaite de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur pour identifier les joueurs les plus impactants pour leurs clubs. Et devinez quoi ? Certains d'entre eux sont issus de clubs belges, dont le Sporting de Charleroi.

L’Observatoire du football CIES a passé au crible pas moins de soixante championnats à travers le monde pour identifier les joueurs ayant eu le plus d’impact pour leur équipe cette saison. Pour cette vaste étude, l'entreprise a collaboré avec Impect.

Six aspects du jeu ont été pris en compte : le jeu aérien (avec Alexander Sörloth en tête), la défense au sol (Moisés Caicedo), la distribution (Nico Schlotterbeck), la première touche (Vinícius Júnior), la création d’occasions (Lamine Yamal) et la finition (Ousmane Dembélé).

300 noms figurent dans la liste

Parmi les 300 joueurs sélectionnés (50 par poste), seuls quatre ont moins de 20 ans : en plus de Lamine Yamal, on retrouve Estêvão Willian (Palmeiras, prêté par Chelsea), Pau Cubarsí (Barcelone) et Jorrel Hato (Ajax).

La meilleure note globale revient à Mohamed Salah, qui devance deux joueurs du FC Barcelone : Lamine Yamal et Pedri González. Du côté des postes défensifs, ce sont deux joueurs de Liverpool qui dominent le classement : Virgil van Dijk et Trent Alexander-Arnold.

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) domine la liste des milieux offensifs, tandis que Kylian Mbappé devance Viktor Gyökeres parmi les attaquants. Voilà pour le classement international des véritables stars.

Il est maintenant grand temps de se pencher sur notre propre championnat et d’identifier les joueurs qui ont le plus apporté à leur équipe, toutes positions confondues, en les comparant aux profils issus des grandes et petites ligues du monde entier.

Des pépites belges sur les ailes

Parmi les ailiers — une catégorie où l’on retrouve également Mohamed Salah — deux joueurs de notre Pro League se hissent dans le top 50 mondial : Christos Tzolis (Club de Bruges) et Jarne Steuckers (KRC Genk).

Tzolis se distingue particulièrement par son efficacité devant le but, avec une note très élevée en finition. Steuckers, quant à lui, s'est révélé surtout par sa capacité à créer des occasions. Tous deux figurent cependant encore loin derrière Salah dans ce classement.

Les Diables Rouges dans le top 20

Mais la Jupiler Pro League est également représentée à d’autres postes. Aucun joueur de notre championnat ne figure parmi les meilleurs buteurs du classement, mais Romelu Lukaku décroche tout de même une belle dixième place.

Chez les milieux offensifs, on retrouve Charles De Ketelaere à la douzième place, ce qui en fait le premier Diable Rouge du classement. Hans Vanaken, lui, arrive un peu plus loin, à la seizième position.

Même constat chez les milieux défensifs : Youri Tielemans figure en bonne position dans le classement, mais des joueurs de la Jupiler Pro League s’y retrouvent également, comme Bryan Heynen (Genk) et Adem Zorgane (Charleroi).

En revanche, aucun défenseur belge ni aucun joueur de Pro League ne figure dans les classements défensifs — ce qui confirme une certaine faiblesse structurelle à ce poste. Pour être complet : aucune analyse n’a été réalisée pour les gardiens de but par le CIES dans cette étude.