Nicolas Raskin proche d'un premier but chez les Diables qui aurait pu tout changer : "Je ne dirais pas qu'on a m*rdé, mais..."

Les Diables Rouges ont quitté la Macédoine du Nord avec un sacré goût de trop peu. Nicolas Raskin s'est exprimé à l'issue du partage à Skopje.

Malgré les retours d'Amadou Onana et Youri Tielemans, Nicolas Raskin a été confirmé par Rudi Garcia au milieu de terrain. Une belle récompense pour son match plein contre l'Ukraine : "Je l'en remercie, ça me donne confiance, ça m'aide, j'ai essayé de lui rendre au maximum".

Mais le Liégeois n'avait pas le coeur à la fête après ce but encaissé dans les dernières minutes du temps réglementaire : "C'est frustrant, à ce moment-là, on était loin d'imaginer qu'on pouvait prendre un but, on avait plutôt le contrôle du match, avec quelques occasions. Le plus frustrant, c'est que le match va être jugé là-dessus. Non, ce n'est pas notre match le plus brillant, mais pas non plus notre plus horrible".

Pas loin de tuer le match

Les Diables étaient pourtant prévenus : "C'est typiquement le match que tu vas rencontrer en venant ici : un bloc bas qui va attendre et profiter de la moindre petite erreur que tu vas faire. C'est pour ça qu'il faut limiter ces erreurs et tuer le match en inscrivant un deuxième but, c'est ce que nous n'avons pas réussi à faire. A 0-1, tu t'exposes toujours pour la fin de match, c'est ce qu'il s'est passé".

Le but du break, Raskin a justement failli le marquer sur un bon service de Jérémy Doku. Mais sa reprise a heurté le poteau : "Quand je vois Jérémy prendre la balle, je sais qu'il va passer son homme vu le match qu'il a fait, j'ai essayé de me mettre en bonne position pour la recevoir. Je crois que je la prends plutôt bien, elle part bien, mais pas de chance, c'est le foot : en première mi-temps, ils ont aussi touché deux fois le poteau".

Un faux départ dans ce groupe de qualification. D'autant plus que la Macédoine et le Pays de Galles en sont déjà à leur troisième match dans ce groupe : "Oui, on aura un peu de pression pour lundi. Ce sera encore plus important de gagner contre le Pays de Galles. Je ne vais pas dire qu'on a m*rdé ici mais c'est un faux pas, il va falloir bien analyser ce qu'il s'est passé aujourd'hui".