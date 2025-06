"On avait été prévenus" : l'un des choix phares de Rudi Garcia a encore du mal à digérer l'égalisation

Les Diables rentrent en Belgique avec un goût de trop peu. Alexis Saelemaekers s'est présenté face à la presse à l'issue du partage en Macédoine du Nord.

La toute première action de la rencontre est venue de ses pieds. Comme si après plus de trois ans d'absence en sélection, il voulait rattraper le temps perdu. Pas titulaire la moindre fois sous les ordres de Domenico Tedesco, il est à créditer d'un bon match.

L'ancien Anderlechtois a apporté beaucoup de mouvement sur la droite, tout en disposant d'une certaine liberté pour rentrer dans le jeu. Cela lui a même valu de disputer les 90 minutes. Mais ce bilan très personnel aurait eu un écho plus positif encore si la Belgique avait conservé son avantage jusqu'au bout.

Encore une marge de progression certaine

"C'est rageant d'encaisser ce but à la fin, on avait été prévenus. Mais c'est le football, on doit réagir en équipe et accepter. En équipe nationale, il y a très peu de temps pour se préparer. L'équipe avait très bien travaillé pour aujourd'hui mais il y a encore quelques lacunes", explique-t-il après la rencontre.

Tous les compartiments du jeu sont concernés : "On savait que la Macédoine partait souvent en contre, ils ont eu beaucoup d'actions de ce style. A nous de faire en sorte que ce genre de désillusions n'arrive plus dans le futur, à nous d'être plus dangereux devant, on n'a pas assez créé".

Le groupe, Saelemaekers en tête, ne veut pas douter pour autant : "C'est un faux pas mais on a les joueurs pour redresser la tête, je ne suis pas inquiet pour le futur", conclut-il, déjà tourné vers le match de lundi contre le Pays de Galles.