Une mauvaise nouvelle pour les Diables Rouges ? Le Pays de Galles prend de l'avance dans le classement du groupe J !

Le Pays de Galles s'est imposé 3-0 contre le Liechtenstein ce vendredi soir. Les Gallois sont en tête du groupe de la Belgique.

Ce vendredi soir, la Belgique n'est pas parvenue à faire mieux qu'un match nul sur le score de 1-1 contre la Macédoine du Nord. Les Diables Rouges entament donc leur phase de qualifications à la Coupe du monde par un partage.

Dans le même temps, le Pays de Galles et le Liechtenstein disputaient déjà leur troisième match des éliminatoires au Mondial 2026. Sans surprise, ce sont bien les Gallois qui se sont imposés sur le score de 3-0.

Les Bleu et Rouge ont tenu jusqu'à la 39e minute de jeu, avant que Joe Rodon ne mette les Gallois aux commandes. Les hommes de Craig Bellamy ont ensuite enfoncé le clou via Harry Wilson (65') et Kieffer Moore (68').

Les Dragons comptent déjà sept points dans le groupe J. Ils sont suivis par la Macédoine du Nord qui en compte cinq. Le Kazakhstan complète le podium avec trois unités en deux rencontres.

La Belgique, avec seulement un match joué, est quatrième, devant le Liechtenstein qui n'a toujours pas pris le moindre point. Les joueurs de Konrad Fünfstück ont déjà encaissé huit buts pour aucun marqué. Les Diables Rouges se frotteront aux Gallois lundi pour tenter de décrocher un premier succès dans cette phase de groupe.