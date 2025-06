Tjaronn Chery a tranché : le dossier entre dans sa dernière ligne droite

Tjaronn Chery est sur le point de quitter l'Antwerp FC. Il va faire son retour en Eredivisie, du côté du NEC Nimègue.

Tjaronn Chery, qui a joué un rôle important avec l'Antwerp la saison dernière, aurait donné son accord à Nimègue. Le FC Twente était également intéressé par le Néerlandais. Selon Voetbal International, les tests médicaux sont prévus ce week-end.

Chery avait rejoint l'Antwerp à l’été 2024 en provenance du NEC et s’était rapidement imposé comme l’un des joueurs les plus en vue. Grâce à son expérience et sa technique, il a largement contribué au jeu.

500 000 euros pour Tjaronn Chery

L'Antwerp souhaitait le conserver plus longtemps et a tenté de prolonger son contrat, mais Nimègue lui a proposé un projet plus attractif. Le club néerlandais lui a offert un contrat de deux saisons et se dit prêt à verser une indemnité d’environ 500 000 euros.

Ce montant semble suffisant pour convaincre l'Antwerp, bien que le club belge ne souhaitait pas vraiment se séparer de son meilleur buteur.

Avec ce transfert, Chery ferait son retour dans un environnement qu’il connaît bien, où il avait déjà laissé une bonne impression. Les supporters de NEC attendent son retour avec impatience.