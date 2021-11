L'Union est même en Une d'un quotidien espagnol : "La nouvelle merveille du football européen"

Le journal espagnol Marca a consacré un large article à .. l'Union Saint-Gilloise. Le leader actuel du championnat de Belgique intrigue à l'étranger.

Marca décrit l'USG en ces mots : "Au Sud de Bruxelles se trouve la nouvelle merveille du football belge. Le surprenant promu, de retour parmi l'élite après 48 ans, se retrouve en première place malgré un noyau réduit. Devant des équipes du top comme le Club de Bruges, Genk ou le voisin Anderlecht". Les hommes qui attirent le regard en Espagne ? Sans surprise : "Les stars sont les deux attaquants. Deniz Undav compte 10 buts et 8 assits, Dante Vanzeir a marqué neuf buts et délivré 5 assists. Ce dernier a même été appelé récemment par Roberto Martinez et a fait ses débuts internationaux au Pays de Galles".

L'ambiance du stade de l'Union est également louée : "Le plus incroyable n'est pas sur le terrain mais bien autour. Comment le football est vécu en tribunes. Des supporters de toutes les nationalités et origines se réunissent au Parc Duden, sans huer ou s'en prendre à l'adversaire, qui est lui-même invité à une vraie fête du football", lit-on dans le quotidien espagnol, l'un des deux plus grands du pays. De beaux mots pour Saint-Gilles et son ambiance particulière !