Michel-Ange Balikwisha rassure : "Les supporters seront contents de mon arrivée"

C'était l'un des transferts de l'été : le départ polémique de Michel-Ange Balikwisha du Standard pour l'Antwerp. Depuis, l'international Espoirs n'a pas encore vraiment fait d'étincelles.

Balikwisha n'a pas encore été décisif avec l'Antwerp en championnat, ralenti notamment par une blessure. Mais l'ancien du Standard attend patiemment son heure : "J'ai hâte du moment où je pourrai être décisif avec l'Antwerp. Des assists, des goals. Je sais, j'ai dit que je voulais inscrire 25 buts", se rappelle Michel-Ange Balikwisha dans Het Laatste Nieuws. "Je ne regrette pas ces mots, ils me motivent à faire mieux".

La barre des 25 buts sera cependant difficile à atteindre. "Je ne suis pas Dieu, je ne connais pas l'avenir. Peut-être que j'en marquerai 25, peut-être pas. Je suis sûr qu'un seul but peut me lancer", affirme-t-il. Balikwisha est déjà heureux d'avoir retrouvé les terrains après une blessure inquiétante. "J'avais peur de ne plus jamais jouer, montrer ce que je peux faire. Mais je suis un battant. La saison n'est pas finie ! Je suis à 70% de mes capacités maintenant. Les supporters peuvent en être sûrs, ils seront contents de mon transfert".