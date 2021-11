🎥 La grande classe selon Ole Gunnar Solskjaer

Remercié par Manchester United dimanche, le Norvégien a pris le temps d'accorder une interview au média de son club.

Ole Gunnar Solksjaer gardera une place à part dans l'histoire de Manchester United et ce n'est pas son éviction qui va entacher sa réputation à Old Trafford. Au contraire. Dimanche, le Norvégien a même pris le temps de répondre aux questions du média du club pour revenir sur son aventure sur le banc mancunien.

"J'ai toujours tout donné pour ce club et je veux sortir par la porte de devant", confie-t-il. "Ce club signifie énormément pour moi. Je me suis battu ici pour gagner des prix et des trophées. Malheureusement, on n'a pas réussi à obtenir les résultats escomptés", regrette-t-il.

"J'ai dit aux joueurs qu'ils devaient croire en eux. J'espère qu'ils aborderont le prochain match en bombant le torse et qu'ils le démontreront. Ils doivent profiter de la joie de jouer pour Manchester United. Je suis fier de ce que nous avons accompli. L'équipe est meilleure qu'il y a trois ans et je suis fier de cela."