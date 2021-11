Conference League: objectif clair pour Gand à Chypre

Il ne manque qu'une victoire à Gand pour assurer la première place de son groupe en Conference League et les Buffalos espèrent assurer le coup dès ce jeudi.

Après une victoire étriquée à Zulte Waregem en championnat, la Gantoise met le cap sur Chypre. Les Buffalos se déplacenet sur la pelouse de l'Anorthosis Famagouste. Les Buffalos ont déjà assuré l'essentiel en Conference League: avec un bilan de 10 points sur 12, ils sont assurés de poursuivre l'aventure.

Mais la première place du groupe, que seul le Partizan (7 points) peut encore leur disputer, leur offrirait une qualification directe pour les huitièmes de finale et les Gantois n'ont pas l'intention de laisser passer cette occasion.

D'autant qu'il ne leur manque que trois points pour définitivement l'assurer. "On veut cette première place et on ira à Famagouste pour cela", insiste Hein Vanhaezebrouck qui estime aussi que son équipe ne peut pas laisser échapper sa première place. "Ne prendre qu'un ou deux points contre Famagouste et Talinn serait une déception", confirme-t-il.