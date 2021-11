Manchester United : un candidat intéressé pour le poste d'entraîneur ?

L'une des questions du moment est de savoir qui succèdera à Ole Gunnar Solskjaer.

Alors que Michael Carrick a été placé à la tête de l'équipe à titre intérimaire ... en attendant un entraîneur intérimaire (!) qui finira la saison, Manchester United réfléchit à l'après et à qui remplacera pour de bon Ole Gunnar Solskjaer en juin prochain. Zinedine Zidane aurait déjà fait savoir que le poste ne l'intéresserait pas.

Mais d'après les informations de Sky Sports, l'une des pistes principales serait bel et bien intéressé : Mauricio Pochettino, sous contrat au PSG jusqu'en 2023, pourrait prendre en compte une offre mancunienne, lui qui n'est pas encore indiscutable à Paris. Le second choix de Manchester United serait Erik ten Haag, lui aussi sous contrat jusqu'en 2023 à l'Ajax Amsterdam, et dont Sky Sports affirme qu'il est également intéressé. Reste à voir qui tiendra la barre en attendant, si ManU maintient son projet de nommer un intérimaire jusque là ...