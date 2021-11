🎥 Andreas Pereira à nouveau buteur : le Belgo-brésilien brille loin de Manchester

Prêté à Flamengo par Manchester United, Andreas Pereira s'y éclate.

Comme le souligne le Sun avec ironie, Andreas Pereira (25 ans), le natif de Duffel et ex-international U17 belge, est actuellement le meilleur buteur de Manchester United : prêté à Flamengo, il y a inscrit son 5e but de la saison dimanche d'une belle reprise acrobatique. Le Belgo-brésilien est le prêt le plus en forme des Mancuniens, même si on doute que cela suffise à lui donner une nouvelle chance à Old Trafford, lui qui a disputé 75 matchs (4 buts, 5 assists) pour les Red Devils.

Théoriquement, Pereira, qui ne compte qu'une apparition en match amical avec le Brésil, pourrait toujours évoluer avec les Diables Rouges, même s'il a clairement déclaré que son choix était la Seleçao.