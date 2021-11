Avec Trebel et Aït El-Hadj, les U21 d'Anderlecht partagent face à Gand

Les Espoirs d'Anderlecht affrontaient ceux de La Gantoise ce lundi soir, avec Adrien Trebel dans le onze.

Alors que dimanche, Anderlecht n'alignait aucun joueur de Neerpede dans son onze de base, les regards étaient en conséquence fort tourné vers le match des U21 ce lundi soir. Pour l'occasion, Adrien Trebel, toujours au ban, débutait la rencontre tout comme Anouar Aït El-Hadj, Killian Sardella et Marco Kana.

El-Hadj ouvrait d'ailleurs le score pour les jeunes Mauves contre Gand, avant que Leoni double la mise. Mais La Gantoise allait revenir dans le match et même prendre l'avantage, avant qu'un second but d'Anouar Aït El-Hadj fasse 3-3.

Anderlecht est deuxième du championnat Espoirs, deux points derrière Genk mais déjà 6 points devant la 5e place, sachant que les 4 premiers évolueront en D1B la saison prochaine.