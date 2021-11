🎥 Cristiano Ronaldo porte encore United, le Bayern Munich de justesse à Kiev

Manchester United a remporté une victoire très importante à Villarreal et décroché son ticket pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Le Bayern Munich, de son côté, a fait le job à Kiev.

Le duel entre Villarreal et Manchester United était capital : les Red Devils comptaient 7 points et leur adversaire 5, avec un Atalanta à 5 unités également et qui pouvait donc dépasser l'éventuel perdant. United aura fait le gros dos face à un adversaire supérieur dans le jeu, qui multipliait les assauts surtout en seconde période. Triguero butait sur De Gea, avant que l'ex-Brugeois Arnaut Danjuma frôle le cadre.

Manchester tenait bon et c'est finalement sur une grossière erreur défensive, un dégagement manqué de Rulli vers Capoue, que Cristiano Ronaldo récupère le ballon et place un amour de ballon piqué pour faire 0-1. Son 40e but en Ligue des Champions et déjà son cinquième cette saison - c'est simple, CR7 a marqué lors de chaque match en C1 ! Le match était ensuite tué par Jadon Sancho pour son premier but sous les couleurs mancuniennes, d'une fusée sous la barre (0-2, 90e) : avec ces trois points, Manchester United est assuré de sa place en 8es de finale.

6 buts en 5 matchs de Champions League dans un groupe piége , Cristiano Ronaldo prouve encore une fois qu'il est le plus grand joueur de l'histoire de la compétition , immortel et profitons de ce génie pic.twitter.com/fVTwX9dxOT — 👑Gossip🇵🇹👑🤫 (@apoal_gossip) November 23, 2021

Le show Lewa, encore

Dans l'autre rencontre, le Bayern Munich avait dû sortir les après-ski sur une pelouse enneigée au Dynamo Kiev. Pas de quoi empêcher Robert Lewandowski de tenter une figure acrobatique, faisant 0-1 d'une superbe retournée. Coman fera 0-2, et le Dynamo Kiev espérait via Harmash (1-2) en seconde période mais s'incline, et peut déjà presque oublier même la troisième place.