🎥 La réaction des supporters de Lyon après la bouteille: "Ca l'a niqué!!"

Une vidéo montre les réactions des supporters de Lyon dans la tribune juste après le lancé de la bouteille.

Dimanche, le jet d’une bouteille d’eau sur la tête de Dimitri Payet (34 ans, 10 matchs et 6 buts en L1 cette saison) a entraîné l’arrêt définitif du match entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille après seulement 4 minutes. Depuis, l’OL et ses supporters ont condamné cet acte, qualifié d’"isolé" et qui ne serait pas le fait d’un abonné ou d’un membre d'un groupe ultra .

Néanmoins, une vidéo tournée dans les tribunes du Groupama Stadium au moment du jet circule sur les réseaux sociaux et fait froid dans le dos en montrant que plusieurs supporters cautionnent ce type de comportement. Sur celle-ci, on entend en effet, outre les insultes déjà connues, des personnes rire alors que le capitaine de l’OM se trouve au sol et même l’une d'elles, lâcher, l’air amusé, "ça l’a niqué !" Affligeant…