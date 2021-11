Ligue des Champions: sans De Bruyne et les Hazard, mais avec un choc entre Saelemaekers et Carrasco

Kevin De Bruyne, Thorgan et Eden Hazard seront les grands absents de la soirée de Ligue des Champions côté belge, mais de nombreux autres Diables Rouges seront en action sur la plus grande scène européenne ce mercredi.

Groupe A: City pour garder la main, le Club pour assurer la troisième place

Jour de choc, ce mercredi, sur la pelouse de l'Ethiad Stadium. Privé de Kevin De Bruyne, Manchester City tentera de prendre sa revanche sur le PSG et assurera la première place du groupe en cas de succès. Les Brugeois, de leurs côtés peuvent valider, au minimum, la troisième place et la qualification pour le prochain tour d'Europa League, s'ils s'imposent contre Leipzig.

Groupe B: victoire obligatoire pour Saelemaekers et Carrasco

Le choc belgo-belge du jour opposera l'Atletico de Yannick Carrasco au Milan AC d'Alexis Saelemaekers à San Siro. Deux équipes qui ne peuvent plus laisser filer de points en route. Les Rossoneri occupent la dernière place du groupe B avec une unité, les Colchoneros sont troisièmes avec quatre points. Les deux Diables Rouges doivent donc gagner pour garder une chance de voir les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Dans le même temps, Liverpool, accueillera le FC Porto. Les Reds sont déjà qualifiés et assurés de la première place, Divock Origi pourrait donc en profiter pour engranger du temps de jeu. S'il est rétabli? Malade, il avait dû renoncer à la réception d'Arsenal samedi soir.

Groupe C: Meunier et Witsel sous pression à Lisbonne

Malgré les deux défaites subies contre l'Ajax, le Borussia Dortmund conserve la main dans la course à la deuxième place du groupe. Mais les Borussen, privés de Thorgan Hazard, n'auront pas le droit à l'erreur à Lisbonne, ce mercredi. Le Sporting a, en effet, le même nombre de points.

Avec 0 point sur 12, Besiktas et Michyt Batshuayi, qui ne devrait pas être titulaire ont encore une petite chance de chiper la troisième place, mais ils devront s'imposer contre l'Ajax et espérer qu'il n'y ait pas de partage entre le Borussia et le Sporting.

Groupe D: le Real pour conclure

Surpris à domicile lors de la première journée, le Real Madrid aura une revanche à prendre sur la pelouse du Sheriff Tiraspol. Sans Eden Hazard, mais avec Thibaut Courtois, les Merengue peuvent aussi assurer leur qualification pour les huitièmes de finale.