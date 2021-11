Karim Benzema réagit pour la première fois après sa condamnation dans l'affaire à la sextape

Pour rappel, l'international français a été condamné à une peine d'une année de prison avec sursis en plus de 75.000 euros d'amende.

Karim Benzema est sorti de son silence après sa condamnation d'un an de prison avec sursis plus une amende de 75.000 euros dans la fameuse affaire de la sextape. Buteur hier lors de la victoire du Real en Ligue des Champions contre le Sheriff Tiraspol (1-3), le Français a publié un post Instagram à l'issue de la rencontre : "Je reste concentré sur ce que j'aime le plus. Bel effort collectif, belle victoire, continuons ainsi."

Une brève déclaration pour une affaire qui ne semble pas encore terminée. En effet, les avocats du joueur ont déclaré avoir l'intention de faire appel de la sanction.