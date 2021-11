Dante Brogno avant le périlleux déplacement au FC Liège : "Nous mangeons actuellement notre pain noir"

Ce dimanche après-midi (15h), les Francs Borains (7ème avec 14 points) se déplaceront à Rocourt pour y affronter le RFC Liège (2ème avec 21 points) lors de la onzième journée de Nationale 1.

L'infirmerie des Francs Borains est bondée et Dante Brogno devra de nouveau se passer des services de plusieurs joueurs importants. "Je n'ai pas l'habitude de me plaindre, mais là ça ne s'arrête pas. C'est à moi de trouver des solutions et de composer sans plusieurs joueurs clés : suspensions, blessures et cas de Covid-19", nous confie le coach du club hennuyer.

"Le match de Coupe face au Beerschot a fait du tort"

Le RFB est dans le dur et vient d'enregistrer trois défaites de rang en championnat. "Nous mangeons actuellement notre pain noir. Nous occupons la septième place au classement après avoir effectué un très bon début de saison. Mais le match de Coupe face au Beerschot a fait du tort mentalement puis physiquement car nous avions disputé trois rencontres en huit jours", explique l'ancien attaquant du Sporting de Charleroi.

"Liège fait partie des favoris pour le titre"

Le pensionnaire du Stade Urbain affrontera le RFC Liège, deuxième du classement ce week-end. "Une très belle affiche et j'espère que cela sera un bon match. Liège fait partie des favoris pour le titre et ils ont acté leurs ambitions avec plusieurs transferts. Une grosse cylindrée au final, mais nous avions seulement perdu 1-0 au Patro qui est le leader de la compétition. Nous ne sommes pas une formation à vocation défensive, et quand on se déplace à Rocourt pour jouer le partage, on rentre souvent avec zéro point dans son escarcelle. Cela risque donc d'être une rencontre plaisante et nous tenterons de neutraliser Perbet avec un marquage permanent", ajoute Brogno qui fera son retour au matricule 4 ce week-end.

"J'ai passé trois années extraordinaires au RFC Liège et ce sera toujours spécial pour moi de revenir. Je vais revoir beaucoup de personnes que j'affectionne. Puis ce public fantastique qui m'avait bien accueilli. Ce douzième homme est une force que peu d'équipes possèdent au sein de notre division. Il peut faire basculer une partie et est évidemment un grand plus. Ce sera toujours agréable d'aller jouer à Rocourt", a conclu Dante Brogno.