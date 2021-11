Ianis Hagi sur les tablettes d'un grand club de Ligue 1 ?

L'ancien du Racing Genk avait quitté les Limbourgeois par la petite porte après seulement 19 rencontres (3 buts, 4 assists), mais s'est depuis imposé aux Glasgow Rangers (76 matchs, 14 buts, 21 assists). Le départ de Steven Gerrard, mentor de Ianis Hagi, pour Aston Villa va-t-il précipiter un départ dans les mois à venir ? D'après le journaliste turc Ekrem Konur, l'intérêt pour le Roumain est en tout cas réel.

Ce serait d'abord l'Olympique Lyonnais qui serait sur les rangs. Le club rhodanien se cherche au moins un renfort offensif de premier plan et avait déjà souhaité s'offrir les services de Sardar Azmoun (Zenit) l'été dernier. Mais une approche pourrait être tentée dès ce mercato hivernal pour Ianis Hagi (18 matchs, 3 buts, 4 assists cette saison). L'AS Roma serait également intéressée.

🚨Olympique Lyon scouting the situation of Ianis Hagi.



In the transfer window, the Frenchman may make an offer to Rangers. 👀#OL #OLyon • #RangersFC #ForeverTogether pic.twitter.com/vqvepn6wD4