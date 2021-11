"Nous avons grandi au fil de la rencontre"

Philippe Clement pouvait souffler après la première victoire de Bruges lors de ce mois de novembre.

Philippe Clement est passé par toutes les émotions ce dimanche. Son équipe a mené au score, a été réduite à dix, avant d'être menée puis de retourner la situation. Son analyse de ce match hyper spectaculaire était assez courte mais résumait assez bien ce dimanche après-midi.

"Je suis très content avec les trois points", a déclaré Philippe Clement en conférence de presse."Cependant, nous étions nerveux au début de la rencontre lorsque nous avions le ballon. Mais plus les minutes passaient, plus nous prenions confiance, nous étions en train de grandir. On marque d'ailleurs un superbe but, puis il y a la carte rouge qui brise notre élan."

A la pause, Clement avait prévenu ses joueurs: "J'ai dit que je voulais voir un bloc regroupé et surtout faire attention aux premières minutes. Malheureusement, on encaisse assez rapidement, puis nous sommes menés. Mais j'ai senti que mon équipe n'était pas morte et les joueurs l'ont montré. Après le 2-2, j'avais un bon sentiment. Je suis fier de mes joueurs, et de la mentalité qu'ils ont affiché".

Ces trois points font en tous cas les affaires de Bruges: de la confiance, la pression est mise sur l'Antwerp et l'Union n'a plus que 4 points d'avance. Un bon dimancge pour les Gazelles.