🎥 Jordy Croux (ex-Genk) inscrit un magnifique but dans le championnat japonais

Les Belges sont présents partout sur la carte du football mondial. Cette fois-ci, petit détour du côté du Japon où l'ailier belge Jordy Croux (ex-Genk et OHL) a été l'auteur d'une magnifique frappe enroulée en pleine lucarne.

Le joueur de 27 ans évolue depuis janvier 2021 au Japon du côté du Avispa Fukuoka, actuel 8e en D1 japonaise. Il compte 24 matches pour quatre buts marqués et deux passes décisives.

