Sergio Gomez attise les convoitises : un grand club français serait sur les rangs

Sergio Gomez est l'un des joueurs les plus décisifs de Pro League. L'arrière gauche du RSC Anderlecht intéresserait un grand club français.

D'après plusieurs médias et suiveurs de l'Olympique de Marseille, le président phocéen Pablo Longoria aurait ainsi inscrit le nom de Sergio Gomez sur ses tablettes. Le latéral gauche du RSC Anderlecht réalise une superbe saison et sans surprise, l'intérêt commence à affluer. Gomez est sous contrat jusqu'en 2025 avec Anderlecht et avait été acheté pour 2,25 millions ; les Mauves devraient réaliser une belle plus-value pour le joueur, international U21 espagnol.