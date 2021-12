Zlatan en remet une couche sur Lukaku: "Il m'a vraiment envoyé un rite"

Les deux hommes s'étaient pris le bec d'une façon assez violente

Zlatan Ibrahimovic, tout le monde le connait. Son côté provocateur, ses envolées verbales ont marqué l'histoire du football. Dans une longue interview donnée au Corriere della Sera, le Suédois est revenu sur son altercation avec Zlatan Ibrahimovic lors de la précédente saison.

Et comme d’habitude, Zlatan n’est pas passé par quatre chemins et il a remis de l’huile sur le feu. « Il m’avait attaqué sur le plan personnel. Il est convaincu d’être un fuoriclasse, il a un grand ego, et il est très fort », a-t-il expliqué. « Je l’ai attaqué sur son point faible : les rites de sa mère. Il a perdu la tête. Mais j’ai un doute… On a perdu ce derby, je me suis blessé ensuite et plein de choses bizarres sont arrivées. Tu vas voir que Lukaku m’a vraiment envoyé un rite… J’ai demandé à des amis croyants de prier pour moi. J’ai un compte en suspens avec lui. »