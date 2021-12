Bjorn Engels impatient avant son premier derby anversois : "Nous aurons besoin de nos fans"

Le défenseur sait l'importance de ce duel pour les supporters du Great Old.

La 17e journée de Pro League aura des allures de Super Sunday ce dimanche. En plus l'alléchante opposition Malines-Genk et le duel wallon Standard-Charleroi se jouera le derby anversois entre l'Antwerp et le Beerschot.

Pour la première fois depuis longtemps, le duel entre les deux clubs d'Anvers se jouera devant du public. Une aubaine pour Bjorn Engels qui va vivre son premier derby depuis son arrivée au Great Old : "Tout le monde sait ce que nous aurons à faire ce dimanche. J'ai vécu les derbies brugeois mais avec tout le respect que je dois aux deux équipes, c'est impossible de les comparer aux derbies anversois. Jouer ce duel dans un Bosuil plein est la meilleur chose qui soit. Nous aurons besoin de nos fans", a déclaré le défenseur à Het Nieuwsblad.