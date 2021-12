Jordi Condom avant Club de Bruges-Seraing : "Je pense que quelques éléments peuvent jouer en notre faveur"

Ce samedi soir, le RFC Seraing croisera le fer avec le Club de Bruges et devra oublier l'élimination en Coupe de Belgique face à Anderlecht.

Jordi Condom devra se passer des services de deux joueurs au Jan Breydelstadion. "Morgan Poaty (inflammation aux ischios) est toujours out. Il faut minimum dix jours et nous verrons s'il est disponible pour le match suivant contre Anderlecht. Ali Sanogo est à nouveau indisponible. Il était bien revenu, mais il ressent des douleurs au genou et doit rester au repos. La faute au terrain synthétique...Marius fait son retour et est sélectionnable", a confié Jordi Condom en conférence de presse avant de revenir sur le sujet qui le turlupine, les terrains d'entraînement.

"Nous avons discuté avec la direction pour trouver une solution"

"Nous avons discuté avec la direction pour trouver une solution. Les terrains sur lesquels nous nous entraînons sont gorgés d'eau et le système de drainage ne fonctionne pas. Nous devons alors évoluer tous les jours sur du synthétique et cela finit par blesser nos joueurs. J'ai peur de perdre plusieurs éléments", a souligné le technicien espagnol.

Place à Bruges ce week-end. "Je pense que quelques éléments peuvent jouer en notre faveur. Nous avons eu un jour de récupération en plus que le Club (Victoire des Gazelles mercredi contre Genk) et Bruges doit jouer au PSG en Ligue des champions mardi prochain", a ajouté l'ancien coach d'Eupen.

"Je suis très fier de Yahya Nadrani"

Le promu sérésien a fait le plein de confiance malgré son élimination en Coupe contre Anderlecht. "Nous avons perdu lors de la séance des tirs au but, je compte cela comme un match sans défaite. Un véritable message positif pour notre équipe avant ce déplacement chez le champion en titre", a précisé le T1 des Métallos avant de revenir sur l'envoi complètement manqué de Yahya Nadrani face à Van Crombrugge. "Nous avons discuté avec lui de son penalty et lui avons dit qu'il devait aller chercher son ballon à Jemeppe. Si ce n'est pas le cas, il faut décompter le prix du ballon de son salaire", a rigolé Jordi Condom. "Je suis content cat il a pris ses responsabilités et il a pris des risques. Je suis très fier de lui et je salue son culot."