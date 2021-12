Officiel: la Pro League réagit aux incidents de ce dimanche

Ils n'ont pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux.

Il y a d'abord eu la rencontre entre le Beerschot et l'Antwerp, puis le duel entre le Standard et le Sporting de Charleroi: les deux rencontres ont été émaillées d'incidents, les forces de l'ordre sont intervenues et le duel à sclessin a même été arrêté.

Ce dimanche soir, la Pro League a communiqué: " Nous condamnons fermement les incidents qui ont eu lieu aujourd'hui. Ils sont le témoin d'un comportement inacceptable, voire criminel. Avec les clubs, nous prendrons les mesures adéquates. "