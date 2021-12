Nainggolan insulté et motivé : "Ils t'appellent fils de ... quand ta mère est morte il y a dix ans ..."

Radja Nainggolan a été le facteur X de l'Antwerp face à ses anciennes couleurs, le Beerschot, dont il est ... l'ambassadeur, officiellement. L'ancien Diable Rouge a bien sûr été pris à partie par ses supporters.

Radja Nainggolan, qui a inscrit le seul but du match d'une superbe frappe, était très satisfait après la victoire dans le derby anversois. "C'est important non seulement parce que c'était un derby, mais aussi pour le classement. Nous restons bien placés, c'est le plus important. Le championnat sera long", déclare le médian anversois.

Nainggolan a bien sûr été sifflé tout au long du match par les supporters du Beerschot, lui qui est encore officiellement "ambassadeur" des Rats. L'ex-Diable Rouge en a tiré une motivation supplémentaire. "Ils t'appellent "fils de p***" alors que tu as perdu ta mère il y a dix ans ... C'est motivant, oui. Mais je suis concentré sur ce que j'ai à faire, et aujourd'hui, c'était gagner le derby", sourit-il.

"Un derby est un match très rude, le Beerschot n'a pas mal joué avant la pause et nous avons répondu en jouant par longs ballons vers nos attaquants", analyse Nainggolan. "Nous avons joué un meilleur football en seconde période, trouvé plus d'espaces. Mon but ? J'ai su tout de suite qu'elle allait au fond".