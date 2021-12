Le Real s'est qualifié dans la douleur: "Mais nous voulons aller jusqu'au bout"

L'entraîneur du Real sait que dès maintenant, une nouvelle compétition commence.

Facile vainqueur de l'Inter (2-0), mardi, le Real Madrid a terminé la phase de poules de la Ligue des Champions avec 15 points pris sur 18 possibles. De quoi rassurer Carlo Ancelotti, qui a pour seul objectif d'aller au bout.

"Il y a des équipes plus intenses que nous, mais chacun ses qualités. On n'est pas l'équipe la plus intense en défense, mais on sait défendre, on a beaucoup d'expérience et d'engagement. Ici l'objectif, c'est d'aller au bout, pas juste de se qualifier pour les 8es de finale", a expliqué l'entraîneur italien en conférence de presse.

Ceux qui pensent que cette saison le Real sera un oiseau pour le chat se trompent.